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В доме братьев-боксеров Тейт проходят обыски

Обыски проходят в доме братьев Тейт в Бухаресте по делу о торговле людьми

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Andreea Alexandru/AP

В Бухаресте и уезде Илфов проходят обыски в рамках уголовного дела против братьев Эндрю и Тристана Тейт, известных американских боксеров, обвиняемых в тяжких преступлениях на территории Румынии. Об этом сообщает News.ro.

«Уже провели четыре обыска в округе и в самом Бухаресте в рамках уголовного дела, касающегося преступлений по созданию организованной преступной группы, торговле несовершеннолетними, торговле людьми, сексуальных отношений с несовершеннолетним и отмывании денег», — указано в источнике.

Братьям Тейт ранее были предъявлены обвинения в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин. Они не имеют права покидать Бухарест.

Американское посольство в 2023 году обратилось в правоохранительные органы в связи с пропажей гражданки США, которая позднее была найдена в доме боксеров. В декабре прошлого года Тейты были арестованы, им предъявили обвинения в торговле людьми и насилии.

Эндрю Тейт — кикбоксер, он был двукратным чемпионом мира ISKA. Его брат Тристан также занимался кикбоксингом.

Ранее непобежденного боксера из Казахстана обвинили в изнасиловании.

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