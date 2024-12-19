Словом года в Испании выбрали погодный феномен

Словом 2024 года в Испании выбрали метеорологический термин dana, которым называют изолированную депрессию в высоких слоях атмосферы. Об этом сообщается на сайте Фонда актуального испанского языка.

Термин dana часто упоминался в новостях о наводнениях, вызванных этим атмосферным явлением на востоке и юге Пиренейского полуострова в конце октября, а также представляет лингвистический интерес, отмечается в сообщении.

В 2024 году слово dana обошло 11 других кандидатов, среди которых слова «микроквартира» (micropiso), «арендатор-захватчик» (inquiokupa) и «фэтшейминг» (gordofobia).

В начале декабря сообщалось, что Оксфордский словарь назвал существительное «брейнрот» (brain rot, гниение мозга) словом 2024 года. Словарь связывает ухудшение ментального состояния человека с чрезмерным потреблением онлайн-контента, который считается примитивным. За последний год это слово стали искать на 230% чаще. Впервые слово «брейнрот» использовал американский писатель Генри Дэвид Торо в своей книге «Уолден, или жизнь в лесу». За последние месяцы оно вошло в постоянный лексикон блогеров и журналистов.

Ранее издательства выбрали слово 2024 года.