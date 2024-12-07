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Издательства выбрали слово 2024 года

Издательства назвали словом 2024 года «мир»

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Пресс-служба Эксмо-АСТ

Проект «Слово года» назвал главным в 2024 году слово «мир». Об этом сообщает в Telegram-канале издательский холдинг «Эксмо-АСТ».

Согласно посту, участники онлайн-голосования, ИИ и эксперты конкурса, созданного импринтом «Лингва» (АСТ нонфикшн), издательством «Мир и Образование» и филологическим проектом «Скворцовские чтения», присудили ему победу, так как «мир» получил 26,5% голосов. За ним следуют «семья» и «цифровизация», получившие по 16%, а третье место разделили «выборы», «искусственный интеллект» и «осознанность» (по 10,5%).

«Мир» — в русском языке это слово используют в двух значениях как минимум — мироздание и отсутствие кровопролития. Оба актуальны, так как судьба мироздания связана с отсутствием глобальной войны», — прокомментировал итоги голосования худрук Московского театра мюзикла, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В пресс-релизе отмечается, что в специальной номинации победило слово «скуф». Оно описывает не только определенный стиль одежды, манеры, уклад жизни мужчины на пороге среднего возраста, но и присущие ему психологические черты: рефлексию, внутреннюю усталость или попытки осмыслить достижения. А в онлайн-голосовании, в котором участвовали около 2 тыс. пользователей, лидером стал «искусственный интеллект».

Ранее россияне назвали слово года в области карьеры.

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