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Оксфордский словарь назвал слово года

Оксфордский словарь назвал «брейнрот» словом 2024 года

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Dylan Martinez/Reuters

Оксфордский словарь назвал существительное «брейнрот» (brain rot, гниение мозга) словом 2024 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы издательства Оксфордского университета Oxford University Press.

Словарь связывает ухудшение ментального состояния человека с чрезмерным потреблением онлайн-контента, который считается примитивным. За последний год это слово стали искать на 230% чаще.

Впервые слово «брейнрот» использовал американский писатель Генри Дэвид Торо в своей книге «Уолден, или жизнь в лесу». За последние месяцы оно вошло в постоянный лексикон блогеров и журналистов.

Всего в списке претендентов на самое частое употребление были представлены шесть слов. В их числе: «брейнрот» (сдержанный), «слоп» — сгенерированный искусственным интеллектом онлайн-контент низкого качества, «ромэнтези» (романтическое фэнтези) и другие.

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