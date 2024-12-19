В Петербурге работник предприятия потерял сознание, отравившись неизвестным газом

В Петербурге сотрудник предприятия оказался в больнице после работы. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Парнасе. По данным телеканала, мужчина пошел в закрытое помещение, где ему предстояло выполнять работу. В какой-то момент сотрудник перестал выходить на связь. Коллеги решили проверить его и нашли без сознания.

После произошедшего мужчину госпитализировали. Предварительно, он отравился неизвестным газом. О его состоянии не сообщается.

До этого в Москве в кабине грузовика нашли двоих мужчин, которых приехавшим на место медикам спасти не удалось. В автомобиле пострадавших находилась неисправная автомобильная печка, из-за которой, по предварительным данным, мужчины отравились угарным газом.

В Свердловской области из-за отравления угарным газом в больницу попали четыре ребенка, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Не исключается, что причиной стала неисправность датчика автоматического отключения газовой колонки.

Ранее в Подмосковье мужчина пытался отравить газом жену и сына.