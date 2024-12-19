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Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Военно-Грузинскую дорогу открыли для прицепного и полуприцепного автотранспорта
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Денис Абрамов/РИА Новости

Участок автотрассы Гудаури — Коби Военно-Грузинской дороги открыт для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, передает ТАСС.

Проезд закрыли накануне, 18 декабря. Потом дорога сначала открылась для легковых автомобилей.

В середине декабря в Северной Осетии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий и закрытия Военно-грузинской дороги. В местах скопления транспортных средств организовали пункты обогрева, обеспечили подвоз воды и продуктов, а также установили дежурство бригады скорой помощи.

Военно-грузинская дорога связывает Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт «Верхний Ларс». Это единственный сухопутный маршрут, соединяющий Россию с Грузией и далее — с Арменией. В зимний период движение по этой дороге периодически прерывается из-за снегопадов и возможных лавин.

Ранее россиянам рассказали, как нужно ездить на автомобиле в непогоду зимой.

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