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Россиянам рассказали, как нужно ездить на автомобиле в непогоду зимой

Автоэксперт Ананьев назвал девять правил езды на машине в непогоду зимой

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Ольга Головко/РИА Новости

Зимой важно учитывать нюансы вождения, которые сделают управление автомобилем в плохую погоду безопаснее. Об этом «Российской газете» сообщил эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев.

По словам специалиста, начинать и заканчивать движение нужно плавно, поскольку резкое нажатие на педали может стать причиной потери контроля над автомобилем. Также важно быть особенно внимательным на дороге и избегать резких маневров: вождение в непогоду должно быть понятно другим водителям.

В зимнее время следует увеличить дистанцию в 1,5-2 раза, поскольку в этот период увеличивается тормозной путь, отмечает эксперт. Также важно правильно пользоваться дополнительными источниками освещения и противотуманными фарами, которые стоит включать в случае ограниченной видимости. При этом, при такой видимости не стоит обгонять, а если не видно разметки, то следует ориентироваться на дорожные знаки.

Путь для правых и левых колес машины должен проходить по поверхности с одинаковым покрытием, это уменьшит вероятность заноса. Также эксперт сообщает, что при разгоне и торможении нужно держать колеса прямо, поскольку это снизит риск потери сцепления с дорогой.

Ранее стало известно, когда водителей начнут штрафовать по новым правилам.

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