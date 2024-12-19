СК завел уголовное дело после ДТП с автобусом, перевозившим детей под Челябинском

СК начал проверку по факту аварии с автобусом в Челябинской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья» после аварии с автобусом, перевозившим школьников в Челябинской области. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

СК установил, что вечером 19 декабря автобус, двигаясь по трассе Миасс — Карабаш — Кыштым, съехал в кювет и опрокинулся. Предполагается, что это произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Всего в автобусе находилось 25 детей и пятеро взрослых.

«По предварительным данным, в результате произошедшего четыре ребенка и один взрослый получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи изучают место происшествия, а также документы, регламентирующие перевозку и безопасность пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области двое детей попали в больницу после ДТП с улетевшим в кювет BMW.