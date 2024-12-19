Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК завел уголовное дело после ДТП с автобусом, перевозившим детей под Челябинском

СК начал проверку по факту аварии с автобусом в Челябинской области
close
Телеграм-канал СУ СК России по Челябинской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья» после аварии с автобусом, перевозившим школьников в Челябинской области. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

СК установил, что вечером 19 декабря автобус, двигаясь по трассе Миасс — Карабаш — Кыштым, съехал в кювет и опрокинулся. Предполагается, что это произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Всего в автобусе находилось 25 детей и пятеро взрослых.

«По предварительным данным, в результате произошедшего четыре ребенка и один взрослый получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи изучают место происшествия, а также документы, регламентирующие перевозку и безопасность пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области двое детей попали в больницу после ДТП с улетевшим в кювет BMW.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами