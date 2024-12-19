Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автобус с детьми вылетел в кювет и перевернулся в Челябинской области

В Челябинской области автобус с детьми улетел в кювет

В Челябинской области автобус с детьми перевернулся и улетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Детская спортивная команда возвращалась с соревнований из Миасса в Снежинск. В салоне автобуса были 25 школьников», — говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель не справился с управлением из-за погодных условий и выехал с проезжей части.

На видео, снятом очевидцами происшествия, видно, как дети кричат и помогают друг другу.

Уточняется, что трое детей получили травмы. На месте аварии работают сотрудники полиции, спасатели и медики. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Санкт-Петербурге возле больницы имени Раухфуса атаман перегородил путь реанимобилю с ребёнком.

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина блокирует проезд автомобилю службы спасения, уступать он не хочет, поскольку у него в машине тоже находится больной ребенок.

Ранее бойца ММА, убившего инспектора МАДИ, судят как террориста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами