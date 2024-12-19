Автобус с детьми вылетел в кювет и перевернулся в Челябинской области

В Челябинской области автобус с детьми улетел в кювет

В Челябинской области автобус с детьми перевернулся и улетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Детская спортивная команда возвращалась с соревнований из Миасса в Снежинск. В салоне автобуса были 25 школьников», — говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель не справился с управлением из-за погодных условий и выехал с проезжей части.

На видео, снятом очевидцами происшествия, видно, как дети кричат и помогают друг другу.

Уточняется, что трое детей получили травмы. На месте аварии работают сотрудники полиции, спасатели и медики. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Санкт-Петербурге возле больницы имени Раухфуса атаман перегородил путь реанимобилю с ребёнком.

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина блокирует проезд автомобилю службы спасения, уступать он не хочет, поскольку у него в машине тоже находится больной ребенок.

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