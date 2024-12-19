Руководитель департамента военной контрразведки ФСБ ушел на пенсию

Генерал-полковник Николай Юрьев ушел с должности руководителя департамента военной контрразведки ФСБ. Эту информацию РБК подтвердили два источника в силовых ведомствах.

В публикации уточнили, что указ о снятии главы департамента был подписан в понедельник, 16 декабря. По данным источников издания, Юрьев ушел на пенсию по собственному желанию.

Вначале о возможной отставке Юрьева написал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

12 декабря директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй, объявивший об уходе в отставку, назвал свое решение лучшим способом избежать еще трений на фоне критики со стороны избранного президента США Дональда Трампа. В свою очередь Трамп счел уход Рэя с поста главы ФБР великим днем для страны и добавил, что за время его работы бюро использовало свои огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать невинных американцев.

Ранее в ФБР рассказали о возможной волне увольнений после избрания Трампа.