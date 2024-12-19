Суд рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого в убийстве Кириллова

Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте обвиняемого по делу об убийстве генерала Игоря Кириллова в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил ходатайство следствия об аресте Курбанова рассмотреть в закрытом режиме», — сказано в решении суда.

Отмечается, что основанием для такого решения послужила необходимость сохранения тайны следствия.

Днем 19 декабря Басманный суд Москвы получил ходатайство Следственного комитета об аресте Ахмада Курбанова, подозреваемого в совершении теракта.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Незадолго до этого на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

Курбанова задержали 18 декабря. Для его допроса пришлось привлечь переводчика, так как мужчина не говорил по-русски. Мужчина признался, что куратор с Украины обещал ему $100 тыс. долларов и проживание в Евросоюзе за устранение генерала. После того как Курбанов согласился, ему скинули координаты тайника и объяснили, как собрать из компонентов радиоуправляемую бомбу.

Ранее венгерский политолог объяснил гибель Кириллова раскрытием информации о грязной бомбе.