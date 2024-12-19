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Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова доставлен в суд

Правоохранители доставили в суд подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

Правоохранители доставили в суд подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Басманный суд Москвы получил ходатайство Следственного комитета об аресте Ахмада Курбанова, подозреваемого в совершении теракта.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Незадолго до этого на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

Курбанова задержали 18 декабря. Для его допроса пришлось привлечь переводчика, так как мужчина не говорил по-русски. Мужчина признался, что куратор с Украины обещал ему $100 тыс. долларов и проживание в Евросоюзе за устранение генерала. После того как Курбанов согласился, ему скинули координаты тайника и объяснили, как собрать из компонентов радиоуправляемую бомбу.

Ранее венгерский политолог объяснил гибель Кириллова раскрытием информации о грязной бомбе.

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Убийство генерала Кириллова
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