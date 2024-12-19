С позвонившей Путину пенсионеркой связался прокурор, чтобы разрешить ее вопрос

С пенсионеркой Еленой Маркеловой из Казани, которая позвонила на прямую линию с Владимиром Путиным и рассказала о мошенниках, связался прокурор. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«С вас долг списывается, и потерпевшим по делу становится банк. С вашего согласия мы планируем проехать в экспертное учреждение... получим экспертизу и направимся в суд», – рассказал ей прокурор.
Женщина рассказала, что мошенники звонили ей через мессенджер. В результате она взяла кредит и перевела более 700 тысяч рублей на счет злоумышленников.
«Еще передача даже не закончилась, а мне уже звонят из прокуратуры», — сообщила женщина.
Российский президент в ходе прямой линии отметил, что объемы жульничества с хищением средств россиян путем кредитов зашкаливают. Президент предложил ужесточить ответственность для пособников телефонных мошенников.
Ранее в Госдуме предупредили о способах мошенничества перед Новым годом.