В Челябинске неизвестные облили девушку зеленкой у нее дома

В Челябинске молодые люди проникли домой к девушке и облили ее зеленкой

В Челябинске полиция проводит проверку после обращения девушки, которую облили зеленкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Челябинск».

Инцидент произошел в доме на улице 250-летия Челябинска. По словам самой пострадавшей, двое молодых людей позвонили в домофон и представились курьерами.

На кадрах, снятых камерой домофона, заметно, как неизвестный в медицинской маске стоит с цветами около подъезда и спустя пару секунд после того, как ему открывают дверь, заходит еще один человек. Его лицо, как и у первого, скрыто.

Попав в квартиру, как рассказала сама пострадавшая, молодые люди облили ее зеленкой и «испортили обои, линолеум, одежду, волосы».

Пострадавшая написала заявление в полицию. На данный момент специалисты устанавливают причастных лиц.

До этого в Ленобласти учительница облила зеленкой работницу банка. Сама задержанная рассказала, что сделала это по заданию мошенников. Убедив ее в том, что кто-то пытался взять кредиты на ее имя, аферисты выманили у педагога деньги. Позже злоумышленники с помощью зеленки предложили отомстить якобы похитителям денег.

Ранее в Чите курьер приехал за деньгами жертвы мошенников и остался у нее жить.