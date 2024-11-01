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В Чите курьер приехал за деньгами жертвы мошенников и остался у нее жить

В Чите задержали курьера мошенников, который остался жить у пострадавшей

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Мужчина из Нижнего Новгорода приехал к жертве мошенников в Чите и остался у нее жить, чтобы получить деньги за сделку. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на заместителя начальника полиции по оперативной работе управления МВД по Забайкальскому краю Евгения Курмакаева.

За некоторое время до визита курьера аферисты позвонили пожилой женщине и заявили, что кто-то пытался продать ее квартиру, и, чтобы отменить сделку, ей нужно самой продать жилье.

Россиянка поверила, после чего к ней в квартиру пришел риелтор. После того, как новую сделку одобрили, к женщине приехал подозреваемый. По версии правоохранителей, он прожил у пенсионерки два дня, пока она не получила деньги от продажи. Затем он забрал средства и скрылся.

Мужчину задержали в другом регионе. Как полагают в полиции, он совершал подобные преступления в разных городах.

«Часть денег, которую курьер оставлял себе, изъяли. На его транспорт и недвижимость наложили арест», – сообщается в публикации.

Известно, что пожилой россиянке не удалось вернуть свою квартиру. Информация о деталях отсутствует.

Ранее больная раком россиянка подарила жилье коллеге, и та выгнала ее 84-летнюю мать.

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