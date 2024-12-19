Второй энергоблок Белорусской АЭС временно отключили

Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) временно отключили от сети из-за срабатывания одного из датчиков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии.

В ведомстве заявили, что решение об отключении энергоблока было принято для того, чтобы провести «штатную диагностику работы датчиков обеспечивающих систем». Там отметили, что на АЭС ведут соответствующие работы, которые «не влияют на безопасность работы станции и ее оборудования».

В октябре генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал президенту России Владимиру Путину, что госкорпорации «доставалось» от президента Белоруссии Александра Лукашенко при строительстве АЭС в Островце.

Белорусская АЭС — первая белорусская атомная элетростанция, расположена у северо-западной границы Белоруссии, в 18 километрах от города Островец Гродненской области. Второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что к 2042 году в России планируют построить 11 новых АЭС.