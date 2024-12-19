Юристы объяснили, что делать, если после покупки жилья обнаружились долги по ЖКХ

Новый собственник жилья обязан оплачивать не все задолженности предыдущего, даже если приобрел объект недвижимости, на котором числится долг. Об этом в беседе с Life сообщил управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

«Большинство коммунальных платежей обязано оплатить то лицо, которое пользовалось соответствующими коммунальными услугами. <...> Исключение составляют взносы на капитальный ремонт, и их придется оплатить, однако только в пределах трех лет», — пояснил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Перед покупкой квартиры эксперты советуют попросить предыдущего владельца предоставить справку об отсутствии долгов по ЖКХ. Ее можно получить в управляющей компании.

Специалист в сфере недвижимости Мария Львова до этого рассказала, как правильно осматривать квартиру перед покупкой.

Она посоветовала делать это несколько раз, чтобы найти как можно больше недочетов. Первый осмотр, по ее словам, надо проводить в дневное время при хорошем естественном освещении. Второй — вечером, чтобы оценить уровень шума, когда все соседи вернутся с работы.

Ранее стало известно, сколько россиян передумали покупать квартиру в 2024 году.