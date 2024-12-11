Россиянам раскрыли лайфхаки, как найти скрытые дефекты в квартире на «вторичке»

Если в новостройках дефекты должен будет устранять застройщик по гарантии, то на вторичном рынке с продавца за недоделки уже так просто не спросишь. Косметический ремонт может скрыть большинство недостатков, а если не знать, что и где проверять, то после покупки есть риск попасть на дополнительные расходы. На что обязательно обратить внимание, «Газете.Ru» рассказала специалист в сфере недвижимости Мария Львова.

«Осматривать квартиру в идеале нужно несколько раз, — говорит риелтор. — Чем больше будете смотреть, тем больше найдете недочетов. Первый осмотр надо проводить в дневное время при хорошем естественном освещении. Второй — вечером, чтобы оценить уровень шума, когда все соседи вернутся с работы».

Соседи, кстати, это надежный источник не только шума, но и информации. Пообщайтесь с ними — узнаете много интересного. Они точно расскажут и все недочеты самого дома — от проблем с коммуникациями или управляющей компанией до нашествия насекомых, и происходило ли что-то в выбранной вами квартире — может быть, они неоднократно топили соседей или соседи топили их: тогда надо внимательнее искать следы протечек или разбираться с трубами.

«Обязательно нужно проверить, не было ли в квартире затоплений или не осталось ли следов после этого на стенах, потолке и полу, - подчеркивает Мария Львова. — Также обращайте внимание на электрику и сантехнику — коммуникации должны быть выполнены качественно. В идеале лучше пригласить специалиста по строительным или ремонтным работам , чтобы он проверил ремонт в целом».

Если вы покупаете квартиру, в которой уже установлена какая-то техника, например, бойлер, встроенная плита, духовка или стиральная машина, их обязательно нужно включить и проверить исправность. Уточните, когда покупали бытовые приборы и сколько лет ими пользовались. Не забывайте: это не жест доброй воли хозяев: все это, по сути, включено в цену квартиры.

После того как проверили качество коммуникаций, не забудьте уточнить, когда в квартире последний раз делали ремонт, какие именно были работы. Обращайте внимание на отделку — материалы не должны быть дешевыми. Кто жил в квартире, тоже имеет значение — постоянно меняющиеся арендаторы вряд ли относились к ней бережно. Лучше, если квадратные метры никогда не сдавали в аренду.

«И самое главное: квартиру обязательно надо проверить на перепланировку, в частности, переносили ли батареи и мокрые точки, — говорит риелтор. — Это строго запрещено, и покупать квартиру с такими характеристиками нельзя».

Ранее россияне назвали квартиру своей мечты.