Калужанин зарегистрировал в одной квартире 68 мигрантов

Житель Калуги стал фигурантом уголовного дела за постановку иностранцев на миграционный учет. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранительных органов, 40-летний мужчина регистрировал у себя граждан других государств, которые приезжали в Россию. При этом никто из мигрантов в его квартире не проживал.

За несколько месяцев такой деятельности он прописал 68 человек. Как полагают полицейские, за такие «услуги» хозяин жилья получал деньги, но он сам это отрицает.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело. За преступление фигурант может получить три года лишения свободы.

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

До этого в Рязани в местный житель за два года прописал в своих жилых помещениях не менее 90 иностранцев. При этом, как полагают следователи, ему помогали неустановленные лица.

Ранее петербуржца оштрафовали на 360 тысяч рублей за фиктивную регистрацию семерых мигрантов.