Петербуржца оштрафовали на 360 тысяч рублей за фиктивную регистрацию семерых мигрантов

В Петербурге суд наказал местного жителя, который фиктивно зарегистрировал у себя дома семерых мигрантов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, петербуржец через МФЦ фиктивно зарегистрировал в своей квартире одного гражданина Таджикистана, двух граждан Армении и четырех граждан Узбекистана. При этом он заведомо знал, что иностранцы не будут проживать по этому адресу.

Красносельский районный суд Петербурга признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей.

До этого в Калининграде четыре человека прописали 12 тысяч мигрантов. За такие «услуги» участники схемы получали от приезжих деньги. Этой деятельностью россияне занимались в период с сентября 2021 по декабрь 2022 года.

Ранее в Петербурге мужчина с подельниками легализовал 21 тысячу мигрантов.