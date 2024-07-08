Россиянин прописал у себя не менее 90 иностранцев

Жителя Рязани обвиняют в регистрации большого количества иностранцев в своем жилье. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с июля 2022 по апрель 2024 года мужчина прописал в принадлежащих ему жилых помещениях не менее 90 мигрантов, которые платили ему за «услугу». При этом, как полагают в СК, он действовал совместно с неустановленными лицами.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье об организации незаконного пребывания иностранцев в РФ, совершенном группой лиц. Известно, что ранее фигурант уже был судим.

На данный момент проводятся необходимые процессуальные действия, которые помогут собрать и закрепить доказательную базу.

До этого екатеринбуржец стал фигурантом подобного дела. По версии следователей, в своем жилье он зарегистрировал 1369 человек за два года. Никто из поставленных на учет иностранцев в помещении не проживал. Россиянин может получить срок до трех лет лишения свободы.

Ранее жительница Калуги фиктивно прописала в доме 43 мигранта ради помощи по хозяйству.