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Москву парализовали десятибалльные пробки

В Москве вечером 19 декабря образовались десятибалльные пробки
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Максим Блинов/РИА Новости

Уровень загруженности автомобильных трасс в Москве вечером 19 декабря достиг десяти баллов. Это следует из информации, предоставленной сервисом «Яндекс Пробки».

По данным на 18:30, движение затруднено на центральных улицах, набережных, большей части МКАД, а также на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах.

Причины пробок — сложные погодные условия: снегопад и гололедица. В центре проезд затруднен также частично из-за перекрытия нескольких улиц в районе Гостиного Двора.

В ближайшие часы погода в столице начнет меняться. Завтра жителей Москвы и области ожидает теплая для декабря погода, а в выходные температура уже станет аномальной и перешагнет климатическую норму, рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В субботу прогнозируется 0 градусов в столице и от -3 до +2 градусов в области. Это выше климатической нормы на 4 градуса. В воскресенье в целом сохранится похожая погода без осадков, но уже будет намечаться легкий морозец.

Ранее Путин потребовал «уничтожить пробки» в сезон отпусков.

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