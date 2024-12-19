В Госдуму внесли законопроект о продлении программы маткапитала

В ГД внесли законопроект о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

«Проект федерального закона разработан в целях исполнения перечня поручений президента РФ по реализации послания Федеральному собранию в части продления действия программы материнского (семейного) капитала до 2030 года», — сказано в пояснительной записке к документу.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что маткапитал будет в дальнейшем индексироваться, в ближайший раз — в феврале 2025 года. По его словам, маткапитал с февраля составит 676 тысяч рублей на первого ребенка, на второго и последующих — около 893 тысяч рублей.

В России в 2027–2030 годах право на материнский капитал получат около пяти миллионов семей. Об этом говорится в законопроекте министерства труда и социальной защиты, который поддержала комиссия кабмина по законопроектной деятельности.

Ранее в МВД РФ назвали ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей.