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Мишустин рассказал о сроках действия программы маткапитала

Мишустин: программа материнского капитала будет продлена до 2030 года

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа материнского капитала в России будет продлена до 2030 года включительно. Его слова приводит ТАСС.

«По инициативе президента программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно», — сказал он.

По его словам, на заседании правительства для этого будут рассмотрены необходимые поправки в действующее законодательство.

Также премьер подчеркнул, что маткапитал будет в дальнейшем индексироваться, в ближайший раз — в феврале 2025 года.

Он отметил, что маткапитал с февраля составит 676 тысяч рублей на первого ребенка, на второго и последующих — около 893 тысяч рублей.

В России в 2027–2030 годах право на материнский капитал получат около пяти миллионов семей. Об этом говорится в законопроекте министерства труда и социальной защиты. До этого комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект о продлении программы социальной выплаты до 31 декабря 2030 года.

Ранее россиянка купила свидетельство о рождении несуществующей дочери и получила маткапитал.

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