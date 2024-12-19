Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что альтернативы порнографии быть не может

Депутат Драпеко предложила запретить порнографию, но оставить доступной эротику
close
Павел Смертин/РИА «Новости»

Зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко заявила «Газете.Ru», что альтернативы порнографии быть не может, так как нет определения этому термину. Она предложила «отделить» эротику от порнографии, оставив первую доступной для россиян, а вторую — нет. Так депутат прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина о том, что порносайты — это проблема многих стран и нужно предложить россиянам более интересную альтернативу.

«Не может быть альтернативы. Порнография вообще запрещена конвенцией Организации объединенных наций. Проблема только в одном — нет определения, что такое порнография. Когда мы написали закон о запрете порнографии в Российской Федерации, нам сказали, что мы не будем защищать нравственность совершеннолетних, только детей. Что же мы будем взрослых людей ограничивать? Я считаю, что нам надо отделить эротику от порнографии, и эротика должна быть доступна, а порнография — нет. Но для этого нужно дать определение. У нас запрещена зоофилия, всякие, в общем, извращения, они должны попасть под запрет», — сказала она.

На прямой линии президенту РФ задали вопрос о возможности блокировки порносайтов. В ответ Путин заявил, что такие сайты посещают во всем мире, это не только российская проблема. Он также отметил, что россиянам необходимо предложить альтернативу.

«Необходимо, чтобы человек открыл порносайт и сказал: «О, я уже это видел», и предпочел что-то другое, более интересное», — заявил президент.

Также на прямой линии был задан вопрос о призывах к запретам абортов со стороны Русской Православной церкви. Путин отметил, что необходимо, чтобы от религии не страдало общество. Также президент призвал помнить и о праве женщины выбирать, отметив, что подобные вопросы на пресс-конференции не решаются.

Ранее в Пензе детям показали порно в поликлинике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами