В Госдуме заявили, что альтернативы порнографии быть не может

Зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко заявила «Газете.Ru», что альтернативы порнографии быть не может, так как нет определения этому термину. Она предложила «отделить» эротику от порнографии, оставив первую доступной для россиян, а вторую — нет. Так депутат прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина о том, что порносайты — это проблема многих стран и нужно предложить россиянам более интересную альтернативу.

«Не может быть альтернативы. Порнография вообще запрещена конвенцией Организации объединенных наций. Проблема только в одном — нет определения, что такое порнография. Когда мы написали закон о запрете порнографии в Российской Федерации, нам сказали, что мы не будем защищать нравственность совершеннолетних, только детей. Что же мы будем взрослых людей ограничивать? Я считаю, что нам надо отделить эротику от порнографии, и эротика должна быть доступна, а порнография — нет. Но для этого нужно дать определение. У нас запрещена зоофилия, всякие, в общем, извращения, они должны попасть под запрет», — сказала она.

На прямой линии президенту РФ задали вопрос о возможности блокировки порносайтов. В ответ Путин заявил, что такие сайты посещают во всем мире, это не только российская проблема. Он также отметил, что россиянам необходимо предложить альтернативу.

«Необходимо, чтобы человек открыл порносайт и сказал: «О, я уже это видел», и предпочел что-то другое, более интересное», — заявил президент.

Также на прямой линии был задан вопрос о призывах к запретам абортов со стороны Русской Православной церкви. Путин отметил, что необходимо, чтобы от религии не страдало общество. Также президент призвал помнить и о праве женщины выбирать, отметив, что подобные вопросы на пресс-конференции не решаются.

Ранее в Пензе детям показали порно в поликлинике.