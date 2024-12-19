Суд вынес приговор экс-начальнику инспекции УФСИН Забайкалья

В Чите суд вынес приговор по уголовному делу о превышении полномочий экс-начальнику уголовно-исполнительной инспекции региона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края в Telegram-канале.

Подсудимого признали виновным по статье о превышении должностных полномочий, в том числе из корыстной и личной заинтересованности.

«Преступная деятельность фигуранта пресечена службой собственной безопасности УФСИН России по Забайкальскому краю совместно с региональным управлением ФСБ России», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2017 по 2023 годы чиновник получил от 22 подчиненных не менее полумиллиона рублей. Экс-начальник требовал от работников передавать часть премии якобы на нужды учреждения.

В ходе следствия обвиняемый не признал свою вину. Мужчину приговорили к лишению свободы на 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишили права занимать должности на государственной службе.

До этого Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего начальника таможенного поста в городе Светогорск в Ленинградской области Сергея Сидорова к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 52 млн рублей за крупные взятки от контрабандистов.

Ранее суд продлил арест экс-главе управления связи Минобороны по делу о взятке.