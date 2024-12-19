Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор экс-начальнику инспекции УФСИН Забайкалья

Суд в Чите приговорил экс-начальника инспекции УФСИН к 9 годам колонии

close
Freepik.com

В Чите суд вынес приговор по уголовному делу о превышении полномочий экс-начальнику уголовно-исполнительной инспекции региона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края в Telegram-канале.

Подсудимого признали виновным по статье о превышении должностных полномочий, в том числе из корыстной и личной заинтересованности.

«Преступная деятельность фигуранта пресечена службой собственной безопасности УФСИН России по Забайкальскому краю совместно с региональным управлением ФСБ России», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2017 по 2023 годы чиновник получил от 22 подчиненных не менее полумиллиона рублей. Экс-начальник требовал от работников передавать часть премии якобы на нужды учреждения.

В ходе следствия обвиняемый не признал свою вину. Мужчину приговорили к лишению свободы на 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишили права занимать должности на государственной службе.

До этого Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего начальника таможенного поста в городе Светогорск в Ленинградской области Сергея Сидорова к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 52 млн рублей за крупные взятки от контрабандистов.

Ранее суд продлил арест экс-главе управления связи Минобороны по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами