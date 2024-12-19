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Двое мужчин пригласили девушку в гости и изнасиловали ее, когда та уснула

В Казахстане двое мужчин пригласили девушку в гости и изнасиловали

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Depositphotos

В Казахстане двое 26-летних мужчин пригласили новую знакомую в гости и изнасиловали, когда та уснула. Об этом сообщает irbistv.kz.

По информации издания, инцидент произошел летом текущего года. Один из мужчин познакомился с девушкой в мессенджере, а затем вместе с другом встретился с ней.

После этого девушка пошла в гости к мужчинам, где выпила и уснула. Новые знакомые воспользовались этим и совершили изнасилование гостьи. Крики жертвы услышала соседка, которая вызвала на место сотрудников правоохранительных органов.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В суде фигуранты полностью признали свою вину. Одному из них дали девять лет лишения свободы, а второму восемь. Потерпевшая заявила, что простила насильников и получила возмещение морального вреда.

Ранее россиянин изнасиловал жену друга на его глазах, угрожая ножом.

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