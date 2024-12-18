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Пьяные мужчины домогались беременной женщины и попали под суд

В Узбекистане трое мужчин приставали к беременной и были арестованы

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Shutterstock

В Узбекистане суд арестовал мужчин, которые приставали к беременной женщине. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на управление МВД по Ташкенту.

Инцидент произошел в Яшнабадском районе столицы. По версии правоохранителей, местная жительница вечером шла домой с работы, но в какой-то момент столкнулась с тремя мужчинами в состоянии алкогольного опьянения.

«Несмотря на положение потерпевшей, они начали домогаться и оскорблять ее непристойными словами», – сообщается в публикации.

После произошедшего пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемых быстро поймали, ими оказались мужчины в возрасте от 35 до 40 лет.

В отношении фигурантов процесса возбудили уголовные дела по статье о мелком хулиганстве. Обвиняемых признали виновными и назначили по десять суток ареста.

До этого в Красноярске осудили 46-летнего мужчину. По версии следствия, он проник в квартиру девятилетней девочки, там принудил ребенка употребить наркотик и изнасиловал.

Ранее в Татарстане рабочий снял на видео, как насилует дочь знакомых.

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