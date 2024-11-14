Житель Подмосковья обнаружил мину под полом своей квартиры

Житель подмосковной Лобни нашел под полом в своей квартире целый арсенал боеприпасов, сообщается в Telegram-канале «Лобня».

Сегодня вечером горожанин в обратился в экстренные службы с сообщением о том, что нашел под полом в квартире противопехотную осколочную мину, уже через полчаса из дома на улице Научный городок были эвакуированы 38 человек, в том числе пятеро детей. Место происшествия оцепили в ожидании саперов, а в ДК «Луговая» открыли пункт временного размещения.

Сообщалось, что хозяин квартиры наткнулся на тайник с оружием и взрывчаткой при проведении ремонтных работ. Его ближайшие соседи утверждают, что летом в этой квартире в руках жильца взорвалась граната, а до этого в ней проживал «черный копатель». Сейчас там работают сотрудники МЧС и Росгвардии.

Ранее пенсионер прятал оружие и боеприпасы в пчелиных ульях, но все равно попался полиции.