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Житель Подмосковья обнаружил мину под полом своей квартиры

В Лобне эвакуировали дом из-за мины, обнаруженной в одной из квартир

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Житель подмосковной Лобни нашел под полом в своей квартире целый арсенал боеприпасов, сообщается в Telegram-канале «Лобня».

Сегодня вечером горожанин в обратился в экстренные службы с сообщением о том, что нашел под полом в квартире противопехотную осколочную мину, уже через полчаса из дома на улице Научный городок были эвакуированы 38 человек, в том числе пятеро детей. Место происшествия оцепили в ожидании саперов, а в ДК «Луговая» открыли пункт временного размещения.

Сообщалось, что хозяин квартиры наткнулся на тайник с оружием и взрывчаткой при проведении ремонтных работ. Его ближайшие соседи утверждают, что летом в этой квартире в руках жильца взорвалась граната, а до этого в ней проживал «черный копатель». Сейчас там работают сотрудники МЧС и Росгвардии.

Ранее пенсионер прятал оружие и боеприпасы в пчелиных ульях, но все равно попался полиции.

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