Россиянам посоветовали «успокаивающие» книги для борьбы с осенней тревогой и стрессом

Если вы устали и хотите отвлечься, но нет времени читать романы на тысячу страниц, идеальный выбор — хороший душевный рассказ. О том, что почитать, когда нервы на пределе, «Газете.Ru» рассказал Егор Иванов, писатель и основатель «egorivanov.com» — стартап-сервиса для чтения и платформы для молодых редакторов и писателей.

Первый вариант — «Куриный бульон для души» Бриджет Колерн.

«В детстве, когда вы болели, бабушка, скорее всего, поила вас куриным бульоном. И он правда мог облегчить болезнь — кажется, все становилось чуть лучше после горячего супчика. Маленькие истории из «Куриного бульона» действуют именно так — греют, исцеляют душевные раны и укрепляют дух, дают вашим мечтам крылья и открывают секреты счастья. Здесь собрана 101 воодушевляющая история со счастливым концом. Неслучайно за последние четверть века «Куриный бульон» стал самой продаваемой серией в мире — это именно то, что нужно, когда вы от всего устали и почти потеряли веру в лучшее», — отметил он.

Второе произведение — «Леди Сьюзен» Джейн Остин.

«Когда современная жизнь становится слишком напряженной, позвольте себе вернуться в, казалось бы, более размеренные времена: век бальных залов и светских утех. Для этого идеально подойдут почти все книги Джейн Остин, но эта коротенькая история — особенно. «Леди Сьюзен» щекотливо рассказывает о лживых вдовах и поспешных браках, приятно отвлекая от переживаний реальной жизни», — сказал эксперт.

Третий вариант — «Золотой жук» Эдгара Аллана По.

«Иногда успокоить нервы может и хороший детектив. Ну а если и читать детективы, то от родоначальника этого жанра. Так, таинственный и загадочный Эдгар Аллан По написал десятки рассказов, которые десятилетиями читают во всем мире. Один из самых приятных его рассказов «Золотой жук» — здесь есть и загадки, и поиск клада, и неожиданные приключения. По сюжету некий господин Легран находит «золотого» жука, после чего и начинается все самое интересное. С тех пор его преследуют невероятные совпадения и таинственные знаки. Автор предлагает читателю вместе с ним распутывать нить событий, окунувшись в тайны загадочных шифров. И главное, о чем между строк говорит Эдгар По — ни за что нельзя останавливаться на пути к своей цели», — объяснил Иванов.

Четвертое произведение — «Последний лист» О. Генри.

«О. Генри — один из самых выдающихся писателей, который может в малой форме всего несколькими штрихами показать что-то очень важное. Почти все его рассказы создают неуловимое ощущение светлой грусти, иногда дарят смех сквозь слезы и абсолютно всегда дают читателю надежду. «Последний лист» — это история о человеколюбии и самопожертвовании, рассказ о том, что случается, когда мы теряем надежду и что может произойти, если у нас есть простое стремление к жизни. Без морали не обошлось: никогда нельзя падать духом, но всегда нужно следить за мыслями — они могут замучить до смерти», — резюмировал писатель.

Ранее аналитики выяснили, какие видео смотрят разные поколения россиян.