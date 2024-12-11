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Психолог назвала ритуалы, которые помогут ребенку уснуть

Психолог Назарова: сказка на ночь поможет ребенку уснуть

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Простые ритуалы, такие как чтение сказки на ночь, небольшая вечерняя прогулка или беседа о том, что интересного произошло за день, помогут ребенку уснуть. Об этом в интервью РИАМО рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Лариса Назарова.

«Режим влияет на физическое и эмоциональное состояние, поэтому важно следить, чтобы ребенок вовремя ложился спать и высыпался. <...> Очень важно при этом выключить «режим критики и нравоучений»: в спокойном эмоциональном состоянии ребенок хорошо выспится и отдохнет», — сказала Назарова.

Она также посоветовала перед сном проветривать спальню и, при необходимости, включать увлажнитель воздуха.

Педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Александра Кузовкова до этого говорила, что за два часа до отбоя не стоит использовать гаджеты и смотреть телевизор. Синий свет от экранов, по ее словам, подавляет выработку мелатонина — гормона, ответственного за регулирование сна.

Ранее родителям дали советы, как наладить сон младенца.

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