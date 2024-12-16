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Суд продлил арест экс-главе управления связи Минобороны по делу о взятке

Суд продлил арест экс-главе управления связи МО Оглоблину до 24 марта 2025 года

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Гарнизонный военный суд продлил арест бывшему начальнику управления планирования связи главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-майору Александру Оглоблину по делу о взятке в 10 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд продлил Оглоблину меры пресечения в виде содержания под стражей до 24 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина в период с 2016 по 2021 годы получил от представителей компании «Пермский телефонный завод «Телта» взятку на сумму более 10 млн рублей за покровительство при исполнении госконтракта на поставку устройств связи для нужд Минобороны РФ.

В 2022 году Оглоблина приговорили к 4,5 года колонии по делу о хищении 1,6 млрд рублей. Его признали виновным в причастности к хищению средств. Генерал-майор был освобожден после дачи показаний на экс-начальника главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

Тем временем начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что в России число коррупционных преступлений за десять месяцев этого года выросло более чем на 6%.

Ранее адвокат объяснил, что делать, если у вас требуют взятку.

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