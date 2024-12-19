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Путин ответил, будут ли ограничения в РФ для порносайтов

Путин: порносайты смотрят во всем мире, нужно предложить альтернативу

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что порнографический контент и соответствующие сайты посещают во всем мире, это не только российская проблема. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.

«Порносайты смотрят во всем мире, это не только наша беда, надо предложить альтернативу. Необходимо, чтобы человек открыл порносайт и сказал: «О, я уже это видел», и предпочел что-то другое, более интересное», — заявил российский лидер.

Также в ходе прямой линии был задан вопрос о призывах к запретам абортов со стороны Русской Православной церкви. Путин отметил, что необходимо, чтобы от религии не страдало общество. Также президент призвал помнить и о праве женщины выбирать, отметив, что подобные вопросы на пресс-конференции не решаются.

Кроме того, из зала был озвучен вопрос на тему захоронения Владимира Ленина. Путин отметил, что, вероятно, общество к этому подойдет.

«Но сегодня, особенно сегодня в России, мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество», — заключил президент.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге продолжают обсуждение вопроса об исключении аборта из полиса обязательного медицинского страхования.

Ранее в Пензе детям показали порно в поликлинике.

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Прямая линия Путина — 2024
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