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Путин высоко оценил развитие Казани и роль города в организации мероприятий БРИКС

Путин отметил результативность работы руководства Татарстана

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Михаил Терещенко/ТАСС

Президент России Владимир Путин отметил значительный вклад Казани в проведение международных мероприятий БРИКС. Это произошло в ходе обсуждения возможности открытия штаб-квартиры БРИКС в рамках совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии.

Путин отметил, что такие масштабные встречи глав государств ранее не проводились даже в Москве.

«Спасибо Казани за то, что вы предоставили нам такую возможность», — добавил глава государства.

Он также охарактеризовал Казань как один из самых лучших городов Европы и подчеркнул ее стремительное развитие за последние десятилетия. Президент вспомнил о прошлых трудностях города, в том числе о землянках на его окраинах, и выразил гордость за достижения современной Казани, такие как появление метро и гармоничное сосуществование людей различных национальностей.

Кроме того, глава государства отметил результативность работы руководства Татарстана, которое активно занимается модернизацией региона.

Говоря о БРИКС, Путин пояснил, что штаб-квартира организации не будет создаваться. При этом он уточнил, что столица Татарстана продолжит активно использоваться для международного сотрудничества.

Президент также акцентировал внимание на том, что БРИКС сосредоточен на развитии и взаимовыгодном сотрудничестве стран-участниц без конфронтационной повестки. По его мнению, организация остается лидером в создании новых экономических инструментов, направленных на будущее человечества.

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