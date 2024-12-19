Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин предрек последствия глобального потепления для Петербурга

Путин: если ледники будут таять, то Петербург может оказаться под водой

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время прямой линии обратил внимание на проблему таяния ледников.

По словам российского лидера, если они вечная мерзлота начнет активно таять, то прибрежные регионы РФ могут оказаться под угрозой.

Глава государства напомнил, что в стране есть города, которые стоят на сваях, вбитых в вечную мерзлоту. По словам Путина, там уже «что-то потрескивает».

«А наши прибрежные города, включая даже Петербург? <…> Дамбу-то мы построили, о чем мечтали еще со времен Петра Первого, но надо думать, что дальше будет с прибрежными городами», — сказал Путин.

Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами