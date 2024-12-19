Путин предрек последствия глобального потепления для Петербурга

Президент России Владимир Путин во время прямой линии обратил внимание на проблему таяния ледников.

По словам российского лидера, если они вечная мерзлота начнет активно таять, то прибрежные регионы РФ могут оказаться под угрозой.

Глава государства напомнил, что в стране есть города, которые стоят на сваях, вбитых в вечную мерзлоту. По словам Путина, там уже «что-то потрескивает».

«А наши прибрежные города, включая даже Петербург? <…> Дамбу-то мы построили, о чем мечтали еще со времен Петра Первого, но надо думать, что дальше будет с прибрежными городами», — сказал Путин.

Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».