СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета в кубанском аэропорту

В Краснодарском крае Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» после ЧП в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 18 августа 2024 года. Самолет Boing 737-89P авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, при приземлении дважды зацепил задней частью корпуса посадочную полосу. Ни экипаж, ни пассажиры во время ЧП не пострадали.

«Следователем проведен осмотр воздушного судна с целью установления характера повреждений и размера причиненного ущерба», — рассказали в СК.

В ведомстве отметили, что проведут экспертизу, чтобы установить, по какой причине произошло авиационное происшествие.

До этого самолет российской авиакомпании два часа кружил над Тюменью из-за поломки двигателя.

Ранее самолет, следовавший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, экстренно сел в Магадане из-за больного пассажира на борту.