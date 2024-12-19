В Петербурге упавшая с крыши сосулька прервала романтическую фотосессию

В Санкт-Петербурге сосулька обрушилась на головы прохожих во время фотосессии. Об этом сообщает «Мойка78».

По данным издания, 33-летний местный житель шел по Невскому проспекту вместе с женой. Пара собиралась поужинать в одном из ресторанов, однако к ним подошли уличные фотографы и предложили сделать фотосессию.

Для красивого вида супругов попросили встать под карнизом, но в этот момент вниз сорвалась сосулька, которая приземлилась мужчине на голову.

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с черепно-мозговой травмой и ушибленной раной теменной области. Ему наложили несколько швов. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

Мужчина сообщил, что собирается обратиться в правоохранительные органы, поскольку даже после инцидента сосульки с карниза сбиты не были.

До этого в Приморском районе Петербурга на школьницу, шедшую из музея, упала глыба льда.

Инцидент произошел на Стародеревенской улице. Девочка шла из музея Оптиков, с крыши сорвалась глыба льда и упала ей на голову. Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу с диагнозом ушиб мягких тканей.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Подмосковье сосулька покалечила сотрудницу детской поликлиники.