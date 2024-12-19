В Петербурге глыба льда с крыши дома упала на ребенка

В Приморском районе Петербурга на школьницу, шедшую из музея, упала глыба льда, девочку госпитализировали, Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на Стародеревенской улице. Девочка шла из музея Оптиков, с крыши сорвалась глыба льда и упала ей на голову. 15-летнюю школьницу госпитализировали в детскую больницу с диагнозом ушиб мягких тканей.

Подробности о состоянии пострадавшей неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Подмосковье сосулька упала на женщину, которая переставляла машину по просьбе дворников, очищавших крышу от льда. Пострадавшая получила серьезные травмы глаз и носа, ее пришлось госпитализировать. Бригадир, ответственный за очистку крыши, признал свою вину, но заметил, что не мог предположить, что кто-то выйдет из здания через заднюю дверь, так как был уверен, что она закрыта. Мужчина был признан виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью. Суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее в Омске мальчика придавило ледяной плитой.