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Сосулька рухнула при уборке крыши и покалечила сотрудницу детской поликлиники

В Подмосковье сосулька упала на женщину, которая вышла, чтобы перепаковать машину

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Shutterstock

В Подмосковье сосулька упала на женщину, которая переставляла машину по просьбе дворников, очищавших крышу от льда. Об этом пишет mk.ru.

Минувшей зимой на жительницу подмосковного Наро-Фоминска упала ледяная глыба. На улицу сотрудница детской поликлиники вышла, когда бригадир коммунальщиков попросил хозяйку машины отогнать ее от здания, так как рабочие уже начали чистить кровлю от сосулек.

Перед этим бригада огородила двор жилого дома, на первом этаже которого находится поликлиника, но женщина воспользовалась запасным выходом, где не было ограждений. К тому времени коммунальщики уже прекратили скол сосулек, однако одна глыба рухнула именно в этот момент и упала прямо на горожанку. Та получила серьезные травмы глаз и носа, ее пришлось госпитализировать.

Бригадир признал свою вину, но заметил, что не мог предположить, что-то кто-то выйдет из здания через заднюю дверь, так как был уверен, что она закрыта. Мужчина был признан виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью. Суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее получивший инвалидность из-за падения на крыльце россиянин отсудил 1,3 млн рублей.

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