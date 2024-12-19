В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Через 40 минут губернатор Севастополя сообщил в мессенджере об отмене воздушной тревоги.

19 декабря министерство обороны России сообщило, что дежурные силы российской системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Утром 19 декабря, Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника над территорией РФ. По данным ведомства, больше всего беспилотников (36) сбили над территорией Ростовской области. В Брянской области уничтожили 21 дрон, в Белгородской области — 14. Шесть вражеских БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области, по три — над Курской и Тамбовской областями и один — над территорией Краснодарского края.

Ранее врио губернатора Ростовской области рассказал об атаках БПЛА на регион за ночь.