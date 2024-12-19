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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

МО РФ: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны России сообщило, что дежурные силы российской системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Там отметили, что попытка атаки была пресечена около 11:10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в министерстве.

Утром в четверг, 19 декабря, Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 84 украинских беспилотника над территорией РФ. По данным ведомства, больше всего беспилотников (36) сбили над территорией Ростовской области. В Брянской области уничтожили 21 дрон, в Белгородской области — 14. Шесть вражеских БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области, по три — над Курской и Тамбовской областями и один — над территорией Краснодарского края.

Ранее врио губернатора Ростовской области рассказал об атаках БПЛА на регион за ночь.

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