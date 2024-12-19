Над Россией за ночь сбили более 80 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 84 украинских дрона над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего беспилотников (36) сбили над территорией Ростовской области. В Брянской области уничтожили 21 дрон, в Белгородской области — 14. Шесть вражеских БПЛА ликвидировали над территорией Воронежской области, по три — над Курской и Тамбовской областями и один — над территорией Краснодарского края.

В Минобороны отметили, что российские военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки с помощью беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.

Этой ночью на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области произошло возгорание в результате атаки беспилотника. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, инцидент произошел около полуночи. Он также сообщил, что на территории региона минувшим вечером сбили семь беспилотников: шесть в Таганроге и один — в Батайске.

Ранее российские военные впервые уничтожили польский бронетранспортер в зоне СВО.