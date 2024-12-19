Врио губернатора Ростовской области рассказал об атаках дронов на регион за ночь

Более 30 беспилотных летательных аппаратов и три ракеты атаковали ночью Ростовскую область. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.

Слюсарь добавил, что основная часть воздушных целей была нейтрализована.

Губернатор отметил, что возгорание произошло на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. В текущий момент на месте работают пожарные. Под Ростовом один человек получил ранения из-за падения фрагментов беспилотника.

Накануне Слюсарь заявил, что в Каменском районе Ростовской области в результате падения обломков сбитой ракеты загорелся жилой дом.

Губернатор добавил, что осколками были повреждены окна в доме по улице Речная, также был обнаружен фрагмент ракеты на улице Карла Маркса. Он подчеркнул, что информация о последствиях уточняется.

Ранее средства ПВО сбили 10 ракет над Ростовской областью.