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Минпросвещения РФ пообещало исправить недочеты в своей работе

Минпросвещения РФ пообещало исправить все недочеты в работе в ближайшее время

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Минпросвещения РФ в ближайшее время исправит все недочеты в работе, обнаруженные Генеральной прокуратурой после проверки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве выразили благодарность Генпрокуратуре за высказанные замечания.

«Указанные недочеты в работе были подробно обсуждены на прошедшем 13-14 декабря Всероссийском совещании руководителей органов управления образования субъектов федерации и в ближайшее время будут исправлены», — заявили в ведомстве.

19 декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил о выявлении серьезных нарушений в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора во время организации образовательного процесса. Он уточнил, что результаты проверок уже направлены президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Краснова, в числе прочего Генпрокуратура выявила неэффективное использование денежных средств.

11 декабря в пресс-службе Минпросвещения РФ заявили, что эксперты и представители общественности планируют обсудить возможность введения в школах оценки по поведению.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал родителей уделять больше времени детям.

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