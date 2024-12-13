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Молодые родители из Владимира вытащили раздетого младенца на мороз и попали на видео

Во Владимире забрали ребенка у родителей, которые вынесли его на мороз раздетым

Во Владимире родители приняли наркотики и вытащили раздетого младенца на мороз, Сапа.

По данным Telegram-канала, все произошло 12 декабря на улице 3-я Кольцевая. Пара, живущая в одной из многоэтажек, решила выйти на утреннюю прогулку и взяла с собой грудного ребенка. Младенец, как и его родители, был по-домашнему одет и сильно плакал. Судя по записи, отец и мать не обращали внимания на слезы сына, неадекватно себя вели и странно двигались. Девушка, державшая ребенка на руках, поскользнулась, едва выйдя из подъезда, и упала, но и это не привело ее в чувство. Тогда мальчика взял на руки вышедший на улицу с оголенным торсом отец, и прогулка продолжилась.

Позже стало известно, что тем же утром мужчина проник в соседний дом и разгромил там подъезд. Он разбил горшки с декоративными цветами, сбросил с лестницы детские коляски и санки, что тоже попало на камеру видеонаблюдения. Горожанин успокоился только после вмешательства сотрудников полиции. В УМВД по городу уточнили, что задержанным оказался 27-летний Никита С. Вместе с женой и матерью его ребенка, 22-летней Анастасией, его доставили в психиатрическую больницу под Владимиром. Ребенка у пары изъяли. Соседи семьи говорят, что Никита регулярно употреблял наркотические вещества, чем пугал весь подъезд. Ведется проверка.

Ранее в Бельгии многодетные родители не кормили детей и заставляли их спать в собачьей конуре.

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