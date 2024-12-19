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В России могут создать систему контроля выплаты алиментов

Депутат Милонов: в России создадут систему контроля выплаты алиментов

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Госдуме планируют разработать проект электронной системы контроля выплаты алиментов, его могут представить в ближайшее время. Об этом «Москве 24» рассказал зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его словам, систему запустят на базе сервиса «Госуслуги». В личном кабинете россиян, которые должны выплачивать средства детям в судебном порядке, появится новый раздел.

«В случае если должник не переведет средства для ребенка вовремя, то сначала, как и со штрафами, сумма увеличится вдвое, а дальше будут заблокированы многие возможности — например, водительские удостоверения. Потом автоматически, при длительной неуплате, все переклассифицируется в разряд уголовного дела», — сказал Милонов.

Депутат подчеркнул, что текущий подход к наказанию за должников нужно пересмотреть и модернизировать. По его мнению, к этой работе нужно подключить профильные комитеты, общественность и родительское сообщество.

В конце октября президент России Владимир Путин подписал закон, который изменит порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в связи с отменой судебного приказа. Поправки предусматривают, что истец даже в случае отмены судебного приказа по выплате алиментов истец может снова обратиться в суд и взыскать их за весь период, указанный в отмененном приказе.

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