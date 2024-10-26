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В России изменят порядок взыскания алиментов

Путин подписал закон о порядке взыскания алиментов после отмены приказа суда

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который изменит порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в связи с отменой судебного приказа. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки предусматривают, что истец даже в случае отмены судебного приказа по выплате алиментов истец может снова обратиться в суд и взыскать их за весь период, указанный в отмененном приказе. До этого законодательство не гарантировало, что алименты будут взысканы за весь срок.

Изменения, внесенные в Гражданский процессуальный кодекс, были инициированы правительством РФ во исполнение постановления Конституционного суда.

Речь идет о решении КС от ноября 2023 года по иску жительницы Новосибирской области. Судебным приказом мирового судьи в июне 2013 года в пользу нее на детей были взысканы алименты с их отца. В феврале 2014 года приказ был отменен, поскольку мужчина пообещал добросовестно оплачивать алименты. Однако через четыре года из-за затянувшейся неуплаты судебный приказ был повторно предъявлен к исполнению. При этом суды общей юрисдикции лишь частично удовлетворили требования заявительницы о взыскании алиментов и задолженности по ним — с должника были взысканы алименты с ноября 2017 года.

Конституционный суд же постановил, что взыскивать алименты необходимо за весь период, указанный в судебном приказе. КС также заявил о необходимости прописать это правило в законодательстве.

Ранее юрист объяснил, как получить алименты в официальном браке.

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