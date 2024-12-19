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В Уфе из лицея эвакуировали свыше 1700 человек

МЧС: более 1,7 тыс. человек эвакуированы из уфимского лицея

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Свыше 1,7 тыс. воспитанников эвакуированы из уфимского лицея, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, передает РИА Новости.

«Из 5-го лицея эвакуированы 1720 человек. Службы на месте. Пострадавших нет. Проводится проверка сообщения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место происшествия прибыли пять пожарных машин.

В Telegram-канале Mash Batash писали, что детей вывели за территорию здания и отправили в 13-й интернат. На данный момент детей разместили в футбольном манеже. По данным журналистов, тревога в здании не была учебной.

До этого в башкирском Салавате загорелась исправительная колония. На место оперативно прибыли сотрудники пожарной охраны МЧС России. Информации о пострадавших не поступало, другие подробности уточняются. По предварительным данным, горение произошло в здании пилорамы.

Ранее уфимец попал в больницу после попытки спуститься с седьмого этажа на веревке из простыней.

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