В Госдуме после катастрофы в Черном море призвали вернуть проверки организаций

Крушение нефтяных танкеров в Черном море подтверждает, что в России необходимо вернуть плановые проверки всех структур, связанных с экологией, считает зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов. В беседе с НСН он подчеркнул, что речь идет о катастрофе мирового масштаба.

Депутат напомнил, что в России контроль в сфере экологического благополучия снизили, в результате чего сегодня осуществлять их можно лишь с одобрения прокуратуры. Причем среди тех, кого от проверок освободили, есть те, кто никогда не относился серьезно к требованиям, подчеркнул он. Суда, по его мнению, потерпели крушение либо из-за высокого износа, либо как раз из-за отсутствия должного контроля

«Надо задуматься, пора снимать этот запрет на проверки тех, кто сегодня подвергает рискам нашу жизнь. Мы говорим здесь уже о здоровье наших детей. Надо в комплексе рассматривать все то, что произошло, а также думать, каким образом избежать катастрофических последствий», — подчеркнул парламентарий.

Подобные ситуации с танкерами происходят не впервые, а значит, нужно создать четкий план реагирования на столь серьезные происшествия, добавил Фетисов. Это мировая катастрофа, последствия от которой будут еще долго наблюдаться как в биоразнообразии, так и в экологии в целом.

«Проблем будет достаточно», — заключил депутат.

Напомним, экологи считают, что на полное очищение от мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе уйдет минимум 5-6 лет. В море вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута, а зону сбора нефти на побережье в Краснодарском крае расширили до 49 км. Мазут покрыл, в том числе, пляжи, в Анапе и Темрюкском районе, объявили режим ЧС. Сильнее других страдают птицы — у них от мазута слипаются крылья, нарушается терморегуляция, в результате чего они гибнут.

Ранее в МЧС сообщили, хватит ли Краснодарскому краю ресурсов для ликвидации разлива мазута.