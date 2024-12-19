В Ставрополе врачи спасли мужчину, которому подросток вонзил нож прямо в голову

Врачи из Ставрополя спасли мужчину, которому подросток вонзил нож прямо в голову. Об этом сообщает минздрав Ставропольского края.

С необычным пациентом столкнулись врачи Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Мужчина с ножом, воткнутым ему прямо в лоб, прибыл в больницу на скорой. Медики приехали на место происшествия за считаные минуты и стабилизировали состояние пострадавшего.

«В больнице его ожидала команда специалистов, готовых к немедленной операции. И то, что сделали врачи, спасло жизнь пациенту. Благодаря слаженным действиям команды скорой помощи и специалистов больницы мужчине удалось выжить. Это настоящее чудо, которое сотворили руки наших врачей», – заметил главврач Одиссей Хаджиев.

Оказалось, что травму мужчина получил во время бытовой ссоры. Нож в лобную долю мужчины вонзил 17-летний юноша. Он нанес удар ножом, который мог иметь фатальные последствия. В полиции инцидент пока не комментировали.

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